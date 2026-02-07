La Juventud de La Libertad Avanza Junín dio inicio a su primer campamento provincial, una iniciativa que se desarrolla desde este sábado y hasta el próximo 8 de febrero en el Parque Natural Laguna de Gómez.

El encuentro reúne a jóvenes militantes de distintos puntos de la provincia con el objetivo de fortalecer vínculos, compartir experiencias y profundizar la formación política dentro del espacio.

Según informaron, el campamento apunta a consolidar la participación juvenil y promover la organización política entre quienes comparten los “valores y principios de la libertad”. A lo largo de las jornadas se llevarán adelante actividades de integración, espacios de capacitación y propuestas recreativas al aire libre, en un entorno natural que favorece el intercambio y el trabajo colectivo.

La agenda incluye debates, charlas y momentos de reflexión sobre el presente y el futuro de La Libertad Avanza, así como sobre el rol de la juventud en la construcción política a nivel provincial. Estas instancias buscan incentivar la discusión de ideas y el compromiso activo de los jóvenes en la vida pública.

El encuentro cuenta con la participación de referentes del espacio, entre ellos la diputada provincial Geraldine Calvella, coordinadora de la Juventud de La Libertad Avanza a nivel provincial; Nicolás Felice, jefe de la Oficina de ANSES Chivilcoy y coordinador juvenil de la Cuarta Sección Electoral; y Victoria Castelli, coordinadora de la Juventud local.

