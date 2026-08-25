Comenzó el Travel Sale 2026, el evento de turismo organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), que se extenderá hasta el próximo domingo 30 de agosto.

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“Desde FAEVYT seguimos apostando a fortalecer el rol de las agencias de viajes, acercando a los argentinos la posibilidad de planificar sus próximas vacaciones con el respaldo y el asesoramiento de profesionales del sector”, indicó Andrés Deyá, presidente de la entidad.

La nueva edición cuenta con tarifas promocionales por reserva anticipada y planes de pago de 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés.

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Las mayores rebajas en vuelos son de los cabotajes, impulsados por Aerolíneas Argentinas, que también ofrece pago en cuotas. Para viajar al extranjero las ofertas se restringen.

Además hay planes de pago con entidades determinadas, como el Banco Nación, que ofrece 12 cuotas sin interés en vuelos, hoteles, paquetes, actividades, alquiler de autos y traslados, además de descuentos de hasta el 30% en hoteles.

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