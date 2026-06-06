A horas del inicio del velatorio popular de Carlos "Indio" Solari, cientos de fanáticos comenzaron a congregarse en el Parque de Villa Domínico, en Avellaneda, para participar de la vigilia previa a la despedida del histórico referente del rock argentino.

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Locales comerciales tapan sus frentes por miedo a desmanes durante la despedida de los restos del Indio Solari en el polideportivo Gatica de Villa Dominico.

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Locales comerciales tapan sus frentes por miedo a desmanes durante la despedida de los restos del Indio Solari en el polideportivo Gatica de #VillaDominico pic.twitter.com/qhcUmSYX6g — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) June 6, 2026

Las inmediaciones del Polideportivo Gatica, donde este domingo desde las 11.00 se desarrollará el homenaje, comenzaron a poblarse durante la noche con seguidores llegados desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del interior del país.

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Con banderas, remeras, canciones y los clásicos estandartes ricoteros, los fanáticos transformaron el predio en un punto de encuentro para recordar al artista que marcó a varias generaciones con su música y sus letras.

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El público se empieza a congregar en el Parque de #VillaDominico en la vigilia por la despedida del Indio Solari en el polideportivo Gatica https://t.co/qrqieJjlFR pic.twitter.com/limlbn5af6 — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) June 6, 2026

La convocatoria crece con el correr de las horas y se espera que durante la madrugada continúe el arribo de miles de personas. El operativo de seguridad dispuesto para la jornada contempla la presencia de 1.500 efectivos, además de personal sanitario y de asistencia para ordenar el ingreso al predio.

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La despedida del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota promete convertirse en una de las mayores manifestaciones populares vinculadas a la cultura argentina de los últimos años.

Tras las multitudinarias "misas ricoteras" que se realizaron en plazas y espacios públicos de distintas ciudades del país, la vigilia en Villa Domínico marca el inicio de una jornada histórica para los seguidores del Indio, que se preparan para darle el último adiós a uno de los artistas más influyentes de la música nacional.