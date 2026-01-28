Una comerciante de Mar del Plata expresó su indignación este martes en redes sociales luego de que se dispusiera el corte de la calle Rivadavia desde las 16.00, varias horas antes de que el presidente Javier Milei asistiera por la noche a una función teatral. Según denunció, la medida le impidió el ingreso de clientes a su local y le hizo perder un día clave de trabajo en plena temporada.

“Si viniera a inaugurar una obra pública o hacer un aporte a la ciudad, entendería el corte. Pero viene a ver teatro y no nos deja trabajar tranquilos en plena temporada”, afirmó la joven en un video que rápidamente se viralizó y fue difundido por la cuenta 0223com.

La comerciante explicó que los cortes abarcaron varias cuadras del centro, incluyendo sectores cercanos a las vías, lo que volvió imposible el acceso a los negocios. “Nos cortan todo desde las cuatro de la tarde para que no pase la gente. Yo no puedo entrar a mi local. Es una locura”, relató, visiblemente molesta.

En su descargo, también remarcó que el sector textil y comercial viene de atravesar un año muy complicado y que perder un día de ventas en temporada alta tiene un impacto directo en la economía de los comercios. “Venimos de un año recontra difícil. Perder un día de laburo, y encima de temporada, implica muchísimo para nosotros”, sostuvo.

El enojo no fue un hecho aislado. La comerciante recordó que una situación similar se registró la noche anterior en la calle Güemes, una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad. “Fue un día perdido. Todas las calles de los costados estaban cortadas, era imposible llegar. Caos total”, describió.

La visita presidencial se dio en el marco de una agenda distendida en La Feliz. Javier Milei llegó anoche a las 21.00 al Teatro Roxy, donde fue recibido por Fátima Flórez, protagonista del espectáculo Fátima Universal, y asistió junto a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. Sobre el cierre del show, el mandatario subió al escenario y cantó “El rock del gato”, de Ratones Paranoicos. Más tarde, se trasladó al sur de la ciudad para cerrar la Derecha Fest, un evento encabezado por el titular de la Fundación Faro, Agustín Laje.

El Presidente se encuentra en Mar del Plata desde el lunes, cuando encabezó una caravana en el marco de su denominado Tour de la Gratitud. La planificación de sus actividades generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, que criticaron la agenda presidencial en medio del delicado contexto económico y social que atraviesa el país.