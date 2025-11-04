Era la mañana de la Navidad pasada, cuando el parlante de la casa de Acevedo al 4100, en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, sonaba cumbia a todo volumen, una acción que viene in crescendo en todo el país y acumulando serios problemas de convivencia.

En ese marco, y tal cual quedó registrado en un video casero, Moreno se acercó a solicitar que cesen los ruidos molestos, pero no fue bien recibido, y tras ser increpado disparó contra Díaz.

“Queremos que lo condenen a la pena máxima posible y que la cumpla en el penal. No queremos que salga con domiciliaria”, dijo Yamila, la hermana del colectivero de 40 años.

Por su parte, la defensa, a cargo de Francisco Oneto (abogado próximo al Presidente Javier Milei y su ex candidato a vicegobernador bonaerense) pedirá la absolución por legítima defensa.

Este martes será la selección del jurado popular que decidirá el futuro procesal de Moreno, y el miércoles empezará la ronda de testigos. Se espera que el juicio se desarrolle en cuatro jornadas. El veredicto se podría dar a conocer el viernes.

