Comienza el juicio contra el jubilado que mató a su vecino por negarse a bajar el volumen de la música
A casi un año del episodio en La Matanza, Rafael Horacio Moreno (75), que baleó en el pecho y mató a su vecino Sergio David Díaz (40), empieza a ser juzgado por un jurado popular. La familia de la víctima pide que sea condenado a la máxima pena; mientas que la defensa irá por la absolución del ex policía.
Era la mañana de la Navidad pasada, cuando el parlante de la casa de Acevedo al 4100, en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, sonaba cumbia a todo volumen, una acción que viene in crescendo en todo el país y acumulando serios problemas de convivencia.
En ese marco, y tal cual quedó registrado en un video casero, Moreno se acercó a solicitar que cesen los ruidos molestos, pero no fue bien recibido, y tras ser increpado disparó contra Díaz.
“Queremos que lo condenen a la pena máxima posible y que la cumpla en el penal. No queremos que salga con domiciliaria”, dijo Yamila, la hermana del colectivero de 40 años.
Por su parte, la defensa, a cargo de Francisco Oneto (abogado próximo al Presidente Javier Milei y su ex candidato a vicegobernador bonaerense) pedirá la absolución por legítima defensa.
Este martes será la selección del jurado popular que decidirá el futuro procesal de Moreno, y el miércoles empezará la ronda de testigos. Se espera que el juicio se desarrolle en cuatro jornadas. El veredicto se podría dar a conocer el viernes.
