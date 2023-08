Un gomero de Coronel Pringles contó la situación que atraviesan los camioneros con respecto al precio de los neumáticos. Por el salto del dólar, los valores han aumentado a precios muy difíciles de acceder.

“Las cubiertas aumentan, pero no de forma regular. A veces suben y otras veces se mantienen, pero esto no repercute positivamente en el público, ya que muchos no pueden afrontar los altos precios", comentó el gomero al diariodepringles.com.ar.

“Antes, algunos sacaban las cubiertas con medio dibujo y las cambiaban, pero ahora las usan hasta que ya no dan más", reveló.

Sobre el costo que implica un cambió de neumático, precisó:

"Una cubierta de marca puede llegar a costar alrededor de 300 mil pesos, mientras que una alternativa no tan reconocida, se ubica en los 200 mil pesos. Estas cifras, sin duda, representan un fuerte golpe para el bolsillo de los camioneros".