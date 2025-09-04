La ciudad de Necochea vivió este miércoles por la noche un fenómeno climático tan repentino como impactante: un intenso granizo cubrió las calles y veredas en apenas segundos, dando la sensación de que la ciudad estaba bajo una inesperada nevada.

El evento sorprendió a vecinos y turistas, que no esperaban semejante cambio de tiempo. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado lluvias aisladas en la zona, nada hacía prever la magnitud del granizo, que agarró a más de uno en plena vía pública.

Durante algunos minutos, el paisaje urbano se tiñó de blanco. Las fotos y videos que circularon rápidamente en redes sociales mostraban esquinas, autos y techos cubiertos, en escenas más propias de Bariloche que de la costa bonaerense.

Según informó el medio local TSN Necochea, la jornada climática en Necochea fue particularmente cambiante: comenzó con una tenue llovizna en la madrugada, continuó con una mañana y tarde soleada, y cerró con la intensa granizada que sorprendió al anochecer.

