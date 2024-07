En la vasta llanura bonaerense, donde el tiempo parece fluir más tranquilo, se encuentra Irineo Portela, un pequeño pueblo con una rica historia y una población unida de aproximadamente 500 habitantes. Este lugar, mencionado recientemente en una campaña publicitaria de MercadoPago, se destaca por su tranquilidad y sus tradiciones arraigadas.

Germán Goyenespe, dueño de un almacén de ramos generales en Portela, describe con orgullo cómo este emprendimiento familiar ha sido fundamental para la comunidad. "Mi viejo siempre me decía que aprendí a caminar detrás del mostrador", cuenta Germán, reflejando una vida dedicada al servicio de los lugareños. En este negocio se ofrece de todo: desde artículos comestibles hasta ferretería, siendo un punto clave para los habitantes de la zona.

“El negocio lo manejamos con mi señora y mis hijas, es un emprendimiento familiar esto. Tenés todo lo que es artículos comestibles, almacén y también cosas de ferretería. Irineo Portela tiene más o menos 500 habitantes, viene de campo, la gente madruga, se come al mediodía a las 12, duerme a las 6, la gente se sienta a beber, los chicos andan en la calle”, describió el hombre acerca de su negocio y terruño.



“Acá en la localidad no hay cajero electrónico, no hay bancos, y haber puesto Mercado Pago fue un paso muy importante para nosotros, porque durante la pandemia venía mucha gente, parece que quería llevar un cuchillo, una tabla, y como no teníamos Mercado Pago, no teníamos nada, para cobrar con tarjeta, y bueno, desde que lo implementamos, la gente se lleva un souvenir de Portela, lo que les guste”, agregó.

La historia de Irineo Portela se remonta al inicio del siglo XX, cuando el ferrocarril Belgrano marcó su presencia en la región. Inicialmente conocido como Villa Alsina y Santa Coloma, el pueblo prosperó gracias a la iniciativa de la familia Guevara Lynch, que comenzó a lotear y vender tierras en la zona. El nombre actual del pueblo honra la memoria del Dr. Ireneo Portela, destacado médico y político argentino del siglo XIX.

Hoy en día, Irineo Portela es reconocido como un pueblo histórico, lleno de encanto y lugares emblemáticos. Entre sus sitios destacados se encuentra la antigua estación de ferrocarril inaugurada en 1912, una capilla histórica bajo la advocación del "Dulce Nombre de Jesús" y la Escuela N° 10 "Nicolás Avellaneda", que fue sido un pilar educativo desde su apertura en 1916.

El Club Social y Deportivo Ireneo Portela, fundado en 1930, es el centro de la vida social y deportiva del pueblo, mostrando la importancia del deporte y la camaradería en la localidad. Además, el escudo oficial del pueblo, diseñado por un estudiante local, celebra la identidad agrícola y ganadera de Portela, con símbolos que representan la agricultura, la ganadería y la historia ferroviaria del lugar.

La reciente implementación de MercadoPago fue sido un paso significativo para facilitar las transacciones comerciales en el pueblo, mejorando la experiencia de residentes y visitantes. Irineo Portela no solo es un lugar en el mapa, sino un tesoro de la provincia de Buenos Aires que encanta a quienes lo visitan con su historia, su gente y su cálido sentido de comunidad.