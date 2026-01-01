Familiares de Angelina, la nena de 12 años herida por una bala perdida durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento, partido de Morón, difundieron un nuevo parte médico que confirmó que su estado de salud permanece estable, sin variaciones ni retrocesos.

Ads

Puede interesarte

La menor continúa internada en terapia intensiva en el sanatorio La Trinidad de Ramos Mejía, con pronóstico reservado. Según indicaron los médicos, no se registraron nuevas complicaciones y la paciente responde a los estímulos.

“Continúa en estado crítico, pero estable, y sin cambios en su evolución”, señalaron en el comunicado difundido por la familia en la previa de Año Nuevo.

Desde el entorno de la nena agradecieron el acompañamiento del personal de salud, familiares y amigos, y adelantaron que no habrá nuevos partes médicos públicos para concentrarse en su recuperación.

Ads

Puede interesarte

El hecho ocurrió apenas pasada la medianoche del 24 de diciembre, en Pedro Castelli al 300, a metros del Acceso Oeste. La causa es investigada por la Fiscalía N°3 de Morón, a cargo de la fiscal Valeria Courtade, mientras continúan las medidas para identificar el origen del disparo.

Ads