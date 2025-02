El hotel "La Argentina" en San Bernardo pasó de ser un alojamiento familiar a un ícono de la emoción futbolera argentina gracias a un comercial que se volvió viral en 2023. Todo comenzó con una llamada anónima que resonó con la épica de la Selección en el Mundial de Qatar: "¿Disculpe señor, el hotel se llama La Argentina? ¿Y cuántas estrellas tiene? No se puede llamar La Argentina y seguir teniendo dos estrellas". Esa frase marcó el inicio de una historia que combinó el humor con la pasión futbolera y que llevó a un humilde hotel de la Costa Atlántica a recibir la atención de todo el país.

La publicidad de TyC Sports mostró las refacciones que se hicieron en el hotel: la llegada de nuevos colchones, televisores y otros detalles hasta el momento en que, con orgullo, los dueños y empleados colocaron la ansiada "tercera estrella". La pieza fue un éxito inmediato. No solo tocó la fibra de los hinchas, sino que además se llevó el premio "Best of Show" en el New York Festivals, uno de los máximos galardones de la industria publicitaria mundial.

Juan Manuel Rey, el dueño del hotel, aún se sorprende por todo lo que ocurrió. "Fue muy loco todo porque llaman a Juan Pablo, mi hijo más grande, y le dicen que querían hacer un corto. Nosotros no conocemos a nadie, no somos del ambiente, no tenemos idea de nada de actuación. Somos hoteleros", cuenta entre risas a LANOTICIA1.COM. Sin embargo, terminó teniendo un papel en el comercial: en la escena final aparece como el inspector que coloca la tercera estrella en la fachada del hotel. "Para mí fue un orgullo, pero nunca imaginé que la publicidad iba a tener semejante repercusión", admite.

Desde que el spot salió al aire, el teléfono del hotel no dejó de sonar. "Los fines de semana explota San Bernardo, es como otra temporada", relata Rey. La cercanía con Buenos Aires facilita que mucha gente elija la costa para una escapada. "Todavía sigue siendo económico venir acá", agrega, aunque reconoce que los turistas ahora se quedan menos días que antes.

Juan Manuel Rey (centro) es el verdadero dueño y actuó de inspector en el cortometraje.

La publicidad también dejó su marca en el propio hotel. "Nos hicieron un plotter en una de las paredes donde cada visitante puede poner su propia tercera estrella. Es algo muy ingenioso, a la gente le encanta y se saca fotos", dice. Sin embargo, aunque el comercial llegó a todos los rincones del país y hasta la Selección lo vio, Rey nunca tuvo contacto directo con los jugadores. "Dicen que a los chicos del plantel les encantó y que nos mandaban saludos, pero nunca tuvimos un acercamiento directo. Ojalá algún día Messi nos mande una camiseta para poner en el lobby. Sería lo máximo", sueña en voz alta, mientras confiesa: “Nosotros tuvimos una pero se la llevaron cuando terminó la filmación”.

La historia del hotel "La Argentina" es, en esencia, una historia de familia, similar a la que formó la Selección Argentina en Qatar para lograr alzar la Copa del Mundo. "Este proyecto empezó hace 20 años en un hotel chiquitito, hasta que logramos establecernos acá. Para mí es un orgullo trabajar con mis hijos y mi esposa. Ella es el alma del hotel, la que más garra le pone. Cuando una mujer empuja, no hay quien la pare", dice con emoción. Sus hijos tienen roles clave en la administración: Juan Pablo, el mayor, que protagoniza el comercial, Carolina, que está siempre al pie del cañón en la gestión diaria, y Alejandro, encargado de las reservas y las redes sociales.

El impacto de la publicidad traspasó fronteras. Una de las anécdotas que más lo conmovió fue la visita de un grupo de Estados Unidos, que llegó gracias a un profesor de fútbol que había entrenado a sus hijos y que ahora vivía allá. "Vinieron al hotel y terminaron jugando un partido con chicos súper humildes de Mar de Ajó. Fue emocionante ver cómo les regalaban botines, camisetas, medias. Esas cosas te llegan al alma", recuerda Rey.

Hoy, conseguir una habitación en el hotel no es tarea fácil. "Estamos completos hasta Carnavales", dice contento. Pero más allá de la popularidad, lo que más le importa es la experiencia de los huéspedes. "La gente trabaja 360 días al año para venir tan solo cinco. Nosotros tenemos que hacer que la pasen lo mejor posible. Esa es nuestra premisa", asegura.

La fachada original del hotel La Argentina, cuando todavía era un tres estrellas. (Foto: Archivo Juan Manuel Rey)

En medio del debate que se armó en redes sociales entre Brasil y la Costa Atlántica como destinos de verano, Juan prefirió no entrar en la polémica, pero sí resaltó las ventajas de vacacionar en las playas argentinas. “Nosotros estamos muy cerca de Buenos Aires. Cualquier persona se sube a un auto y, con un solo tanque de nafta, llegan cuatro personas hasta acá. Con 20.000 pesos por cabeza ya están en la ciudad. En ese sentido, no tenemos competencia. Todavía sigue siendo económico venir. Para llegar a Brasil, en cambio, necesitás varios tanques, más alojamiento, más compras, y eso solo en el viaje de ida. Creo que la gente elige Brasil porque está barato, y el que puede costearlo, se va. Pero después hay que vivir allá también. Si bien algunos gastos pueden ser menores, el traslado es mucho más caro”, reflexionó.

A más de un año del furor que generó la publicidad, Juan recuerda lo solicitado que fue por los medios, al punto de aparecer en numerosos programas de radio y televisión. “¿Cuántas notas hiciste?”, le preguntamos desde LANOTICIA1.COM. “Un montón, incontables. Ahora hacía mucho que no me hacían una, así que estoy medio desacostumbrado”, admitió con una sonrisa.

El hotel sigue siendo dos estrellas pero los visitantes pueden agregar “la tercera” de manera simbólica y tomarse una foto.

Con un equipo que trabaja con el corazón, un hotel que ya es parte de la historia futbolera y un espíritu que emociona, La Argentina sigue recibiendo a cada visitante con la misma calidez de siempre. Y aunque en los papeles tenga solo dos estrellas, para quienes lo visitan, siempre brillará la tercera.

“Todos los que nos quieran visitar van a ser bienvenidos. Nosotros tratamos bien a todos y queremos que se sientan un poco en su casa. Todas las habitaciones están equipadas con baño privado y ventiladores de techo. Por ahí no seremos el hotel más lujoso de la costa, pero el turista tiene que saber que va a recibir todo el cariño del mundo. Seguimos siendo dos estrellas pero el viajero puede poner la tercera. Somos una familia dispuesta a servirlos, atenderlos y hacer todo lo posible para que se vayan felices”, concluyó Juan con orgullo.