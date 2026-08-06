Christian Thomsen Hall

Historias en Ln1

Quién es Franco Zapiola, el pibe de Magdalena que brilló en Brasil y metió a Platense en octavos de la Libertadores

El futbolista bonaerense marcó los dos goles con los que el “Calamar” venció a Corinthians y metió al equipo de Vicente López entre los 16 mejores del continente. Detrás de esa noche consagratoria en el Neo Química Arena hay un recorrido de sacrificio, viajes interminables y un sueño que comenzó en Estudiantes de La Plata y hoy lo encuentra en lo más alto del fútbol sudamericano.