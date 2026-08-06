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Christian Thomsen Hall
Entrevistas
Mónica Schlotthauer destacó la caída del capítulo de tierras antes de la marcha contra la Ley de Propiedad PrivadaEn diálogo con LANOTICIA1.COM, la diputada bonaerense del Frente de Izquierda valoró el retiro del apartado sobre extranjerización de tierras y sostuvo que fue producto de la movilización social. También cuestionó los desalojos exprés y el resto del proyecto que debate el Senado.
Entrevistas
Perdió Argentina y quedó el vacío: una psicóloga explica cómo atravesar el bajón emocional tras la final del MundialAndrea Vázquez, doctora en Psicología y profesora adjunta de la Facultad de Psicología de la UBA, analizó por qué millones de argentinos viven la derrota como un duelo colectivo. Explicó cómo procesar la frustración, qué hacer con la tristeza y cómo acompañar a los chicos después de la caída ante España.
Entrevistas
"El Estado puede ser ausente por vocación en Milei o por ideología en Kicillof", sostuvo el analista Federico GonzálezTras la publicación de su ensayo "La Libertad que Mata", el consultor político y precandidato presidencial analiza el fuerte impacto del ajuste nacional, las falencias de la gestión bonaerense y la falta de liderazgos claros en la oposición.
Historias en Ln1
Quién es Franco Zapiola, el pibe de Magdalena que brilló en Brasil y metió a Platense en octavos de la LibertadoresEl futbolista bonaerense marcó los dos goles con los que el “Calamar” venció a Corinthians y metió al equipo de Vicente López entre los 16 mejores del continente. Detrás de esa noche consagratoria en el Neo Química Arena hay un recorrido de sacrificio, viajes interminables y un sueño que comenzó en Estudiantes de La Plata y hoy lo encuentra en lo más alto del fútbol sudamericano.
Voces de la Provincia
Vicente López: Carlos Irusta presentó su libro "Yo estuve ahí", un recorrido por toda una vida junto al boxeoEl reconocido periodista especializado en boxeo reunió a más de 50 personas en el Club VILO, en una noche que contó con la presencia de la intendenta Soledad Martínez y referentes culturales y deportivos del distrito.
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