Cómo estará el clima durante el fin de semana en el AMBA
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, no se prevé lluvias aunque habrá descenso de temperatura por la noche.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibirá el fin de semana sin lluvias. Se prevé cielo despejado y el regreso del buen tiempo para el sábado y domingo en la región.
Durante este sábado, el cielo se mantendrá ligeramente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. La jornada comenzó fresca, con temperaturas cercanas a los 14°C, y alcanzará una máxima de 22°C durante la tarde. Por la noche, el termómetro descenderá a los 16°C, acompañado de vientos del este.
El domingo continuará sin lluvias, aunque con un aumento de la nubosidad y vientos más intensos. Desde la madrugada, el viento rotará hacia el sur con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h. La mínima será de 12°C y la máxima rondará los 18°C.
De cara al inicio de la próxima semana, el lunes se prevé un cambio de condiciones: los vientos del sur se intensificarán nuevamente sobre el área del AMBA, con ráfagas que podrían llegar a los 31 km/h y cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 24°C, mientras que la mínima descenderá a los 14°C.
