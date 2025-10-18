El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibirá el fin de semana sin lluvias. Se prevé cielo despejado y el regreso del buen tiempo para el sábado y domingo en la región.

Durante este sábado, el cielo se mantendrá ligeramente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. La jornada comenzó fresca, con temperaturas cercanas a los 14°C, y alcanzará una máxima de 22°C durante la tarde. Por la noche, el termómetro descenderá a los 16°C, acompañado de vientos del este.

El domingo continuará sin lluvias, aunque con un aumento de la nubosidad y vientos más intensos. Desde la madrugada, el viento rotará hacia el sur con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h. La mínima será de 12°C y la máxima rondará los 18°C.

De cara al inicio de la próxima semana, el lunes se prevé un cambio de condiciones: los vientos del sur se intensificarán nuevamente sobre el área del AMBA, con ráfagas que podrían llegar a los 31 km/h y cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 24°C, mientras que la mínima descenderá a los 14°C.

