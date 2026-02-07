Tras varios días marcados por las lluvias, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un fin de semana con tiempo estable, cielos despejados y temperaturas elevadas. Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé máximas superiores a los 30 grados y sin probabilidad de precipitaciones en la región.

Para el sábado se espera una jornada a puro sol, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima que alcanzará los 32 durante la tarde, convirtiéndose en el momento más caluroso del día. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre.

El domingo continuará con un escenario similar en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El SMN pronostica un día despejado, con una mínima de 22 grados y una máxima de 31, manteniéndose nulas las probabilidades de precipitaciones.

De cara al inicio de la próxima semana, el lunes presentará valores térmicos similares a los del domingo, aunque con un aumento de la nubosidad. El martes se dará un nuevo repunte de la temperatura, con registros que oscilarán entre los 23 y 33 grados, siendo la jornada más calurosa de la semana.

Para el miércoles se espera un día mayormente nublado, con una mínima de 24 y una máxima de 32 grados, y una leve probabilidad de lluvias que no superará el 10%. En tanto, el jueves llegará con un marcado descenso térmico y las temperaturas se ubicarán entre los 22 y 27 grados. El último día incluido en el pronóstico anticipa registros de entre 24 y 29 grados, bajo cielos mayormente nublados y una baja chance de precipitaciones.

