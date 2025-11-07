Tras varios días de frío y humedad, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un fin de semana con temperaturas más acordes a la primavera. Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ambiente será templado, con máximas que rondarán los 25 grados, aunque con momentos de cielo nublado y chances bajas de chaparrones hacia el domingo.

Durante este viernes, las mínimas rondarán los 13 grados y las máximas llegarán a los 23. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con lluvias aisladas.

El sábado continuará el predominio de vientos del sector norte, impulsando un leve aumento de la temperatura. La mínima se ubicará en 16 grados y la máxima trepará hasta los 25, en una jornada cálida y húmeda, con nubosidad variable.

Para el domingo, los especialistas anticipan un panorama más incierto: el viento será leve y de direcciones cambiantes, y aunque la probabilidad de lluvias es baja (alrededor del 10%), podrían registrarse chaparrones aislados durante la tarde o noche. Las marcas térmicas se mantendrán en valores similares, con una mínima de 14 grados y una máxima nuevamente cercana a los 25.

