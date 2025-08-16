El fin de semana en el AMBA se presenta con un clima frío y cielos mayormente nublados. Las temperaturas serán bajas, con alrededor de 10 °C, y solo alcanzarán los 12 °C como máxima.

Ads

Durante la tarde del sábado podrían producirse lluvias aisladas, con probabilidades que oscilan entre el 10 % y el 40 %, acompañadas por un viento del este que soplará entre 13 y 22 km/h.

El domingo se espera una leve recuperación térmica con temperaturas que llegarán hasta los 15 °C. No obstante, el cielo seguirá cubierto y las lluvias se mantendrán prácticamente ausentes, aunque sin descartar algunas lloviznas dispersas.

Ads

El lunes, los cielos permanecerán nublados y aumentan las probabilidades de chubascos aislados durante la tarde, en tanto que el martes se anuncia más inestable, con lluvias generalizadas que podrían comenzar desde la madrugada y persistir hasta la noche.

Se aguarda una mejora significativa hacia el miércoles, cuando se espera que los cielos empiecen a despejar. Este cambio se consolidará el jueves, con una jornada más templada (alrededor de 18 °C) y sin lluvias. El viernes se mantendrá este clima más estable, pese a la presencia de algunas nubes.

Ads