Joaquín Acebo, el joven actor de 23 años que interpreta a “Micky” en la exitosa serie "El Eternauta", reveló recientemente una experiencia traumática que marcó su infancia y su carrera actoral. A los cinco años, sufrió un grave accidente en el tren fantasma de un parque de diversiones en Luján, que le dejó secuelas permanentes.

Puede interesarte

En una entrevista con el programa "Podría Funcionar" del canal LOVE ST, Acebo relató el accidente que le cambió la vida:

“De chico tuve un accidente, fui a un parque de diversiones, al parque de Luján. El juego no tenía ningún tipo de seguridad, yo tenía 5 años. O sea, era un niñito, con cero conciencia de lo que puede pasar, el juego no tenía ningún tipo de cinturón, ni una barra para que yo me pueda sostener”, contó.

“En uno de los giros yo me paro, por alguna razón, no sé si por miedo, porque es como un juego de miedo, o por alguna razón de ser un niño de 5 años. Y en la curva que da yo salgo como medio disparado”, continuó su relato.

“Me quedo como enganchado entre el carro y las vías, bastante heavy, quedo como rebotando”, detalló.

El accidente le provocó una triple fractura de cráneo, desplazamiento del hueso etmoides y una parálisis facial permanente debido a la sección de un nervio facial. Estuvo en coma durante 21 días y requirió una larga recuperación.

Su participación en "El Eternauta" no solo le brindó reconocimiento, sino que también le permitió visibilizar su condición. Muchos espectadores pensaron que su parálisis facial era parte del maquillaje del personaje, a lo que él respondió con humor: "Esta es mi cara".

El video con la entrevista completa: