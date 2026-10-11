Más de mil militantes de la Juventud de La Libertad Avanza (LLA) participaron este sábado del Congreso Provincial de la organización, realizado en el partido bonaerense de Morón. La actividad reunió a referentes juveniles, dirigentes locales, legisladores provinciales y nacionales, y tuvo como principal orador a Sebastián Pareja, presidente del espacio en la provincia de Buenos Aires.

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Durante el cierre del encuentro, Pareja destacó el trabajo territorial de la juventud libertaria y convocó a sus integrantes a continuar respaldando el proyecto político del presidente Javier Milei, con la mirada puesta en los próximos desafíos electorales.

“El presidente Javier Milei siempre destacó el papel fundamental de los jóvenes en su llegada a la Presidencia. Hoy vemos cómo ese apoyo y compromiso con las ideas de la libertad se mantiene intacto y será clave para los desafíos que tenemos por delante hacia 2027”, afirmó el dirigente.

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Pareja destacó el trabajo de la juventud libertaria

A través de sus declaraciones, el titular bonaerense de LLA valoró las actividades desarrolladas por la organización juvenil durante el año, entre ellas la presentación de proyectos legislativos, la formación política y la presencia en universidades, escuelas y distintos municipios de la provincia.

“Gran trabajo de la Juventud de La Libertad Avanza. No solo en este Congreso sino durante todo el año, con legisladores, concejales, diversos proyectos presentados, un programa de formación propio, presencia en universidades, escuelas y un territorio complejo y difícil como lo es la provincia”, expresó Pareja.

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En la misma línea, sostuvo que los jóvenes mantienen su compromiso con el oficialismo nacional y remarcó la intención de trabajar para una nueva candidatura presidencial de Milei.

“Así como fueron protagonistas en 2023, están decididos a trabajar incansablemente por su reelección en 2027”, señaló.

Formación política y despliegue territorial

Según los organizadores, el congreso tuvo como objetivos fortalecer la formación política de los militantes, coordinar estrategias territoriales y consolidar la estructura partidaria en los distintos distritos bonaerenses.

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El encuentro también funcionó como un espacio para intercambiar experiencias y avanzar en la incorporación de nuevos cuadros políticos. Pareja destacó, en ese sentido, la creación de ámbitos de capacitación y las tareas de militancia que la organización desarrolla en los municipios.

La actividad se enmarca en la estrategia de La Libertad Avanza para fortalecer su presencia en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, de cara al calendario político de 2027.

Rocío Gómez cuestionó la gestión de Kicillof

Por su parte, la coordinadora nacional de la organización juvenil, Rocío Gómez, apuntó contra la administración del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La dirigente cuestionó la situación provincial y sostuvo que existen problemas estructurales en áreas como educación, salud y seguridad. Además, llamó a profundizar la presencia política de La Libertad Avanza en el territorio bonaerense.

De esta manera, el Congreso Provincial reunió a la dirigencia y a la militancia juvenil del espacio con una agenda centrada en la capacitación, la organización territorial y la preparación política con vistas a las elecciones de 2027.