El cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) se llevó a cabo el miércoles 3 de septiembre en el club Villa Ángela, ubicado en el barrio Villa Trujui, en Moreno, un distrito históricamente peronista gobernado por Mariel Fernández.

El presidente Javier Milei encabezó esa apuesta política con la idea de visibilizar un sector pobre del conurbano. El club presentaba condiciones precarias: entradas en mal estado con barro, iluminación deficiente, escasa infraestructura y problemas de accesibilidad que generaron preocupaciones tanto por parte de las autoridades provinciales como de la Casa Militar.

Finalmente, la concurrencia no fue la esperada pero el evento se televisó durante largas horas.

Cómo le fui a Milei en Trujui

En la localidad de Moreno, los libertarios no pudieron capitalizar ese acto de campaña. Fuerza Patria se llevó el primer puesto con el 57,56% de los votos y LLA quedó lejos con el 27,61%. En tercera posición se ubicó el Frente de Izquierda, con un magro 4,39%.

Los resultados coinciden con los escrutados en todo el municipio de Moreno donde Fuerza Patria sacó 54,29% contra 29,89% de LLA, y en tercera posición, el Frente de Izquierda, con 4,44%.

