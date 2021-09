Nele Newen Falivene fue la primera persona no binaria en alcanzar un lugar en las listas de la Provincia al ser postulante a concejal en San Antonio de Areco por el Frente de Todos. "Esta vez me tocó votar siendo candidate, y ademas es mi primera vez que voto con mi identidad autopercibida aunque aún mi DNI no refleje lo mismo", comentó en Instagram. Cómo le fue a su espacio político durante estas elecciones primarias.