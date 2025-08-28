El ataque a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora tuvo una postal inesperada: José Luis Espert, vestido de traje, subiéndose a la moto de un militante para escapar entre corridas y piedrazos. La imagen, que rápidamente recorrió medios y redes, generó un fuerte eco en Pergamino, su ciudad natal, donde el diputado y candidato no salió bien parado.

En diálogo con TN, Espert relató lo sucedido: “En un momento, cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. Se puso muy violento y por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”. Y acusó al kirchnerismo y al intendente lomense Federico Otermín: “Lo acuso a él por lo que nos pasó”.

Pero mientras el libertario responsabilizaba a la oposición, en Pergamino los vecinos lo cuestionaban sin piedad. En el Facebook de Canal 4 Pergamino, los comentarios con más reacciones fueron lapidarios. “Soy pergaminense pero Espert no me representa… Todavía acá creemos en la democracia”, escribió María Ester Bonardi, recordando al expresidente Illia como verdadero orgullo local.

Hubo también ironías y burlas: “Cómo rata por tirante”, lanzó Malvina López; “Sin casco, multa anual para el vecino”, comentó Cata Azcune; y “Cuánto amor de su ciudad recibe este hombre”, escribió con sarcasmo Miriam Giménez. Otros fueron más duros: “Huya como lo que es, una rata de albañal”, disparó Gaby Luna, mientras que Juan Ignacio directamente tiró: “no los reventaron a estos malvados estafadores vende patria”.

En medio del repudio, también aparecieron voces que intentaron marcar distancia de la violencia. Juana Albarello Del Basso sostuvo: “Esa no es la forma, no hay justificativo. No me gusta ni comparto agresiones, ni de unos ni de otros”.

Lo cierto es que el pergaminense Espert quedó en el centro de la escena no solo por la violencia en Lomas de Zamora, sino por la manera en que salió del lugar. Su fuga en moto, lejos de victimizarlo, desató una catarata de críticas en su propia ciudad, donde muchos vecinos parecen no perdonarle la foto que lo muestra huyendo.