Rechazo y críticas

La visita de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, a la ciudad de Azul, prevista para este sábado, fue suspendida por “cuestiones climáticas”, según fuentes del espacio libertario local. Sin embargo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indicaba lluvias aisladas y sin alertas, lo que generó distintas interpretaciones sobre la decisión de cancelar la recorrida.

Los vecinos expresaron sus opiniones en el Facebook del diario El Tiempo de Azul. Noelia Duarte escribió: “Mas Vale que Quiere inventar si nadie la quiere, que se valla ella y el Hermano Fueraaaaa!!”, mientras que Mercedes Rodriguez comentó: “Si nadie los quiere mejor que ni venga”. Jorge Quinteros agregó: “Ya no pueden ir a ningún lado, se dieron cuenta”.

Otros usuarios, como Jose Raul Irusta, se preguntaron sobre la defensa de la dirigente: “Como puede haber gente que defiende a estas lacras, dios mio”, y Karen Guber reflexionó sobre la aceptación de la visita: “Quizás quedaron estresados después de haber visitado Lomas de Zamora y se dieron cuenta de que no podían otra vez vivir semejante humillación… No hay hospitalidad para el fascismo.”

Humor e ironía

Algunos vecinos comentaron con humor sobre la suspensión. Jose Luis se burló de la figura de Karina Milei: “Estéticamente superiores, dijo. Aaahhh jajaja”. Otros hicieron referencia al episodio del “brócoli” en Lomas de Zamora, cuando un supuesto objeto contundente arrojado a Javier Milei resultó ser un ramo de esa verdura.

Jose Luis Dechiara comentó: “Se enteró que en las quintas Azuleñas se cultiva Brócoli 🥦🥦!! 😂🤣”, mientras que Mirtuchy Rodry agregó: “Noooo yo q me estaba preparando para recibirla con brócolis...🤣🤣🤣🤣de le frunció el tuje✊🏻...🤣🤣”. Maria del Lujan preguntó con humor: “Por la lluvia sera?” y Jose Calcos dijo: “La mejor noticia de la semana”.

Mirta Montes de Oca también comentó: “Con lo que les pasó ayer y hoy en Corrientes tienen un cagazo bárbaro y huyen como 🐀 ratas”. Otros vecinos fueron más irónicos sobre la causa judicial que salpica al Gobierno. En ese contexto, Miguel Culleres comentó: “Le ofrecían el 1.5% ..y ella quería el 3%!!”.

Puede interesarte

Reclamos locales

Algunos vecinos relacionaron la cancelación con cuestiones de logística y seguridad. Monica Fortunato señaló: “Debe tener TERROR de transitar la destruída ruta 3”, mientras que Hugo Ugartemendia se preguntó: “A que vendría aparte ..que puede decir de importante la pelo de cañamo”.

La suspensión coincide con un contexto electoral complejo en la provincia de Buenos Aires y con la atención sobre los próximos comicios del 7 de septiembre. En general, la suspensión de la visita generó distintas opiniones entre los vecinos de Azul, que se expresaron con humor, críticas y comentarios diversos sobre la llegada de Karina Milei a la ciudad.