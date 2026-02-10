La Patagonia bonaerense propone un itinerario que invita a conectarse con la esencia de una región donde la historia y la naturaleza se combinan en paisajes únicos. Costas serenas, playas tranquilas, pesca deportiva y una destacada gastronomía marina marcan el ritmo de los primeros días. El recorrido continúa con aguas termales, lagunas y parques naturales, playas desiertas y, finalmente, viñedos y bodegas.

El primer día tiene como destino Carmen de Patagones, la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires, ubicada a unos 909 kilómetros del AMBA. El río Negro y la historia se encuentran en un casco histórico que invita a recorrer calles con vistas a la costanera y a descubrir una identidad profundamente patagónica, enmarcada por un entorno natural singular.

Entre los imperdibles de Patagones se destacan la Antigua Torre del Fuerte del Carmen, erigida en 1780 y declarada Monumento Histórico Nacional por su rol clave en la defensa ante la invasión brasileña de 1827. También sobresalen la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen, el Mausoleo del Comandante Luis Piedrabuena, el Faro Segunda Barranca, integrante del Sistema de Faros Centenarios, y el histórico Teatro España, un activo espacio cultural fundado en 1875.

El segundo día se puede salir por la mañana hacia Bahía San Blas, Pueblo Turístico reconocido por su tranquilidad costera. Playas serenas, apto para pesca deportiva, es un refugio ideal para el descanso, la contemplación y la aventura. El trayecto total entre Carmen de Patagones, Bahía San Blas y Los Pocitos es de aproximadamente 102 kilómetros.

La tercera jornada continúa desde Bahía San Blas hacia Pedro Luro. El itinerario incluye una visita a las Termas de Pedro Luro, un paso por Río Colorado y la Laguna y Parque La Salada, para luego dedicar el día completo a disfrutar de las playas desiertas y naturales del Balneario La Chiquita. La noche se pasa en el distrito de Villarino, tras recorrer unos 19,5 kilómetros en total.

En esta zona, Pedro Luro ofrece atractivos destacados como el Complejo Fortín Mercedes, que alberga el santuario de María Auxiliadora y un cuadro bendecido por Don Bosco. El predio cuenta con restaurante, cafetería, santería, camping y el Museo Regional y Misionero, donde se exhiben más de 6.000 piezas vinculadas a la historia natural y a la presencia salesiana.

El cuarto día se puede partir hacia Médanos, recorriendo unos 86,5 kilómetros. La propuesta combina playas, termas, lagunas y reservas naturales, sumando el atractivo de los viñedos y la visita a la Bodega Al Este. El pernocte vuelve a realizarse en Villarino.

Finalmente, el quinto día comienza el regreso por la mañana hacia el AMBA.