El concejal Javier Frías será sometido a una intervención quirúrgica este miércoles, luego de haber sido baleado durante un asalto mientras trabajaba en su panadería de la zona de Azopardo y San Lorenzo, en Olavarría. El hecho ocurrió el pasado sábado por la mañana y generó una profunda conmoción en la comunidad local.

Frías, que además de su labor política se desempeña como panadero, permanece internado en el Instituto Médico de Olavarría, donde continúa en proceso de recuperación. En diálogo con el medio Verte, el edil confirmó que su estado de salud es estable y que se encuentra a la espera de nuevos estudios:

“Me estoy recuperando, gracias a Dios, esperando los estudios prequirúrgicos para operarme de nuevo el miércoles”, expresó.

El concejal adelantó también que, una vez finalizada la cirugía, iniciará “un largo camino de rehabilitación”, aunque se mostró optimista respecto a su evolución.

La causa, que investiga el ataque, quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7, a cargo del fiscal Christian Urlézaga, y fue caratulada como “Tentativa de homicidio en ocasión de robo”.

Según trascendió, el violento episodio se produjo cuando Frías fue abordado por al menos un delincuente mientras desarrollaba tareas en su comercio. El agresor habría disparado durante el intento de robo, provocándole una herida que requirió atención médica urgente.