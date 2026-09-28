Oscar Díaz, papá de Rodrigo Gómez, contó que continúa internado en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas y todavía restan aproximadamente 24 horas de espera para conocer cómo evoluciona su estado de salud.

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El papá se mostró esperanzado y con la ilusión de que su hijo pueda recuperarse, aunque también expresó su preocupación por todo lo que pueda venir después.

“Mi hijo está complicado. Está mal. Lo están esperando 48 horas que evolucione por el golpe que tiene. Tiene un derrame en la cabeza. Tiene una fractura craneal, que está perdiendo sangre por el oído. Lo están controlando continuamente, y estamos rezando, pidiéndole a Dios que lo saque adelante, porque corre riesgo de vida", describió en declaraciones a Leonardo Puigdemasa de El Portavoz.

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El hecho

Oscar agradeció a la Policía por detener a uno de los presuntos agresores, además de a todas las personas que colaboraron luego de lo ocurrido a la salida del boliche "Mi Tía Sofía", ubicado sobre la calle Rodríguez Peña, entre Guido y Larrea, en dicho distrito bonaerense a las 3 de la madrugada de este domingo.

Según su relato, Rodrigo no estaba solo al momento de la agresión. Un amigo de su hijo también habría sido golpeado y sufrió una importante lesión en uno de sus ojos, que el propio padre describió utilizando la expresión “ojo reventado”.

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“Había un amigo que había salido con él, que también fue golpeado por esta persona. Por lo que tengo entendido hay una sola persona detenida. Pero los agresores son cuatro. Son tres varones y una mujer. Así que yo espero que estén todos detenidos”, aseguró.

Según relató, todo ocurrió cuando salían del pasillo de “Mi tía Sofía” y los agresores se chocan contra su hijo y el otro amigo, y sin mediar palabra, le pegan directamente en el ojo al amigo del hijo. “Los patovicas del boliche agarran y lo sacan a mi hijo. Lo tiran para la vereda, por lo que me dicen los testigos, y estas personas estaban ahí esperándolo. Se lo regalaron”, dijo.

Y agregó: “El testigo que estaba con él dice que el patovica no lo dejó salir para defender al amigo. La policía estaba ahí antes que le pegaran. Se podría haber evitado muchas cosas. Esta bestia le pegó, daba vueltas sobre el mi hijo y la policía no los agarraba, no los esposaba, por lo menos esposalo, llevalo y después vemos. Pero lo dejaron tirado como un perro”.

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Los agresores publicaron luego del violento hecho en las redes sociales. “Subieron una foto como que ellos son la mafia de que dejaron tirado durmiendo a un pibe, que puede ser cualquiera que se meta con ellos, que también iban a cobrar”, lamentó.

La investigación también derivó en la separación de un efectivo de la comisaría local. Según informaron las autoridades, las cámaras de seguridad muestran que el policía, quien se encontraba fuera de servicio y estaba presente en el lugar, habría golpeado a Rodrigo antes de la agresión que quedó registrada en la calle. A raíz de estas imágenes, el agente fue desafectado de la fuerza mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

La causa fue caratulada provisoriamente como “Lesiones Graves” y quedó bajo intervención de la UFI N.º 10 descentralizada de Chascomús, perteneciente al Departamento Judicial Dolores. La fiscalía está a cargo del Dr. Jonatan Robert.

Por el momento, el presunto autor del golpe permanece detenido, mientras la investigación continúa para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer si existieron otras personas involucradas.