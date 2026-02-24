Cómo sumarse a la Guardia Urbana de La Matanza: abrieron la inscripción para nuevos agentes
La convocatoria ya está abierta. Buscan reforzar tareas de prevención en el distrito. Cuáles son los requisitos y cómo anotarse.
El Municipio de La Matanza abrió la inscripción para incorporar nuevos agentes a la Guardia Urbana, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y acompañamiento en las distintas localidades del distrito.
La convocatoria es coordinada por la Secretaría de Protección Ciudadana municipal y está dirigida a personas con experiencia previa en fuerzas de seguridad.
Requisitos para postularse
Quienes quieran sumarse deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Haber pertenecido a fuerzas de seguridad provinciales y/o nacionales.
- Tener entre 25 y 55 años.
- Contar con secundario completo.
- Poseer Registro de Conducir con una antigüedad mayor a 2 años.
Cómo anotarse
Las personas que cumplan con los requisitos pueden completar el formulario online disponible en el sitio oficial del Municipio, en el área de Protección Ciudadana (lamatanza.gov.ar/proteccionciudadana/guardia-urbana).
Qué tareas cumple la Guardia Urbana
La Guardia Urbana de La Matanza interviene en tareas de prevención, asistencia y acompañamiento comunitario. Trabaja en coordinación con fuerzas de seguridad y con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que centraliza alertas y seguimiento en tiempo real.
La convocatoria apunta a reforzar la presencia territorial en uno de los distritos más grandes de la provincia de Buenos Aires.
