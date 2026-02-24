El Municipio de La Matanza abrió la inscripción para incorporar nuevos agentes a la Guardia Urbana, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y acompañamiento en las distintas localidades del distrito.

La convocatoria es coordinada por la Secretaría de Protección Ciudadana municipal y está dirigida a personas con experiencia previa en fuerzas de seguridad.

Requisitos para postularse

Quienes quieran sumarse deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Haber pertenecido a fuerzas de seguridad provinciales y/o nacionales.

provinciales y/o nacionales. Tener entre 25 y 55 años .

. Contar con secundario completo .

. Poseer Registro de Conducir con una antigüedad mayor a 2 años.

Cómo anotarse

Las personas que cumplan con los requisitos pueden completar el formulario online disponible en el sitio oficial del Municipio, en el área de Protección Ciudadana (lamatanza.gov.ar/proteccionciudadana/guardia-urbana).

Qué tareas cumple la Guardia Urbana

La Guardia Urbana de La Matanza interviene en tareas de prevención, asistencia y acompañamiento comunitario. Trabaja en coordinación con fuerzas de seguridad y con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que centraliza alertas y seguimiento en tiempo real.

La convocatoria apunta a reforzar la presencia territorial en uno de los distritos más grandes de la provincia de Buenos Aires.