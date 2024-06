Un tremendo incidente vial tuvo lugar en los primeros minutos del miércoles en Bahía Blanca, dejando a los vecinos del Barrio Vista Alegre en estado de shock. Un Fiat Uno, conducido por Agustín Ezequiel Calfuñanco, perdió el control de manera espectacular y terminó incrustado en la ventana de una vivienda, causando serios daños.

El suceso ocurrió en la esquina de 17 de Mayo y Martín Gil, donde la casa de Miguel Alfater sufrió el impacto del vehículo. Calfuñanco, un joven de 20 años, admitió en diálogo con el medio local LA BRÚJULA 24 que sufre de epilepsia, lo que habría sido el desencadenante del accidente. “Pido disculpas, sufro de epilepsia”, expresó, y también mencionó que en el control de drogas dio positivo por consumo de marihuana.

Calfuñanco explicó que durante el incidente no estaba consciente debido a una crisis epiléptica. “No estaba consciente, sufro de epilepsia, tuve una ausencia, una crisis que me lleva a hacer cosas incoherentes. Al momento de gestionar la licencia de conducir me vio un médico y me habilitó", relató. El joven fue trasladado a la comisaría donde le practicaron el control de alcoholemia, el cual dio negativo y el test de drogas, que arrojó positivo de marihuana.

El joven también señaló que sus episodios epilépticos pueden ser frecuentes pero también pueden no ocurrir durante meses. Afortunadamente, no hubo heridos graves en el incidente. “Gracias a Dios no pasó a mayores, no vi nada de cómo quedó el auto y la casa”, añadió.

Calfuñanco contó que tuvo que huir del lugar porque el dueño de la casa intentó agredirlo. Además, aclaró que estaba medicado y reconoció que su condición convierte al auto en un arma potencial. “Tengo seguro, pero quiero hablar con la familia que vive en la casa para pedirle disculpas porque fue un desastre total. Que entiendan que no fue mi intención”, declaró.

Un vecino, Luis, que vive enfrente del lugar del accidente, narró sus impresiones sobre el suceso. “Escuché la explosión y salí enseguida. Después del choque, este chico estaba escuchando música, le dije que saque el contacto del auto porque estaba humeando”, relató. Según Luis, el impacto fue tan fuerte que el auto se incrustó por la ventana de la casa, donde dormían los nietos del dueño.

Luis también sugirió que la esquina es peligrosa y que se debería considerar la construcción de una rotonda para prevenir futuros accidentes. “Es una esquina bravísima, queríamos hablar con el delegado municipal para que haga una rotonda. No han pasado accidentes más graves porque pareciera que acá vive Dios”, comentó.