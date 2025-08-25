El Campeonato Mundial del Alfajor 2025, celebrado en Costa Salguero, tuvo un sabor muy bonaerense. Allí, una pareja del conurbano y del sur de la Provincia sorprendió al jurado con una receta artesanal que les valió tres medallas de plata internacionales.

La protagonista es Sabrina Rodríguez, de Berazategui, docente y traductora pública de 34 años que siempre llevó con orgullo su identidad local. Su compañero es Matías García, nacido en Pedro Luro, partido de Villarino, un rincón de la Provincia cercano a la costa atlántica. Entre ambos dieron vida a Alfajores del Mar, una marca que nació en territorio bonaerense y que ya sueña con expandirse.

El reconocimiento llegó gracias a un alfajor de chocolate semiamargo con relleno de coñac, cereza y un toque de marrasquino, receta que obtuvo tres medallas de plata en las categorías Mejor Relleno de Fruta, Mejor Alfajor de Dos Sabores y Mejor Alfajor de Autor.

“Competíamos contra gigantes, yo dudaba… pero Mati siempre decía que algo íbamos a ganar. Fue un shock escuchar nuestro nombre en la premiación”, recordó Sabrina con emoción al medio infoluro.com .

La historia empezó en 2022, cuando se conocieron. Él tiene un restaurante en Bahía San Blas, también en la Provincia, donde Sabrina comenzó a elaborar postres y medialunas para los turistas. Desde allí, en un pueblo costero del sur bonaerense, surgió la idea de animarse a los alfajores.

Hoy, la pareja sigue vinculada a su tierra: Sabrina elabora los productos desde su casa en Sourigues (Berazategui) y Matías se prepara para una nueva temporada en San Blas (Villarino). Con el premio en la mano, los pedidos en comercios bonaerenses ya empezaron a crecer y los proyectos de expansión apuntan a más rincones de la Provincia.