En redes sociales, Victoria Villarruel se refirió a una publicación periodística que daba cuenta de que la Fuerza Aérea Argentina compró un avión Embraer ERJ-140LR por el que pagó 4.085.000 dólares, pese a que un modelo idéntico y en mejor estado se cotizaba en el mercado por 2.300.000 dólares. Además, la aeronave tenía fallas.

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La Vicepresidenta calificó el hecho de “gravísimo”, y agregó: “Varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados”.

Y acotó, tensando más la interna en Casa Rosada: “Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?”.

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