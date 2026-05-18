Compra de avión al doble de su valor y en mal estado: "Varios años atrás por menos renunciaban todos", dijo Villarruel
La Vicepresidenta calificó de "gravísimo" el hecho que involucra a la Fuerza Aérea. "¿A quién responden estos uniformados?", se preguntó.
En redes sociales, Victoria Villarruel se refirió a una publicación periodística que daba cuenta de que la Fuerza Aérea Argentina compró un avión Embraer ERJ-140LR por el que pagó 4.085.000 dólares, pese a que un modelo idéntico y en mejor estado se cotizaba en el mercado por 2.300.000 dólares. Además, la aeronave tenía fallas.
La Vicepresidenta calificó el hecho de “gravísimo”, y agregó: “Varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados”.
Y acotó, tensando más la interna en Casa Rosada: “Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión