El comandante mayor Juan Cruz Duhalde, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Alberti, fue víctima de una estafa, cuando descubrió que utilizaron su nombre para comprar un auto.

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El 5 de noviembre en una concesionaria de la Ciudad de Buenos Aires alguien compró un automóvil robándole la identidad a Duhalde y usándola para esa operación. Ello le significó un perjuicio ya que le quedó una deuda de la persona que adquirió la unidad quien dejó una prenda que nunca pagó.

Más de un mes pasó cuando Duhalde ingresó a hacer una consulta a ARCA y se percató que era dueño de un vehículo 0 KM de gama media alta. De ahí empezaron a averiguar y después de algún tiempo la concesionaria confirmó la venta de la unidad.

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El vehículo se entregó a una persona que no era Juan Cruz Duhalde y la firma de la documentación no pertenece al damnificado.

Por ende, la financiera le reclamaba la deuda impaga del crédito prendario del auto que nunca compró, además de recibir infinidad de multas que le llegaban a su casa cometidas por conductor que no era él, en un vehículo que nunca compró, según el informe del periodista Gonzalo Rodríguez.

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Por esa deuda que le reclamaba Rombo Compañía Financiera, Duhalde fue ingresado al Veraz en situación 3, ene se contexto es que acompañado del periodista Gonzalo Rodríguez se acercó a la concesionaria en cuestión, donde los recibió el gerente de Lepic quien asumió que habían sido ellos también víctimas de la estafa y que ya pagaron el valor del auto.

En primera instancia, Duhalde expresó que el tema no estaba resuelto y que la deuda seguía estando a su nombre.

En contacto con Diario El Salado confirmó que se hicieron cargo de la deuda, el vehículo no se sabe si sigue circulando porque no aparece ni en CABA ni en provincia de Buenos Aires, no se lo puede dar de baja porque tiene una deuda, y ahora la fiscalía de Mercedes se declaró incompetente por la jurisdicción, por lo que en teoría la causa pasa a un juzgada de la Ciudad Autónoma en medio de la feria judicial.