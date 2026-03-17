Un violento ataque a tiros contra una vivienda en la localidad de Beccar, partido de San Isidro, terminó con la muerte de una mujer de 53 años y abrió una investigación con varias hipótesis sobre lo ocurrido.

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El hecho se registró este lunes minutos antes de las 18.00 en una casa ubicada sobre la calle Luis de Flores al 2200. Personal de la Patrulla Municipal que realizaba recorridas preventivas en la zona escuchó varias detonaciones y se dirigió de inmediato al lugar junto a efectivos policiales.

Al ingresar al domicilio, encontraron a la propietaria, identificada como Cecilia Andrea Iraola, tendida en el comedor. Una médica constató su fallecimiento.

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#Urgente #SanIsidro Conmoción en Beccar: atacaron a tiros una vivienda y murió una mujer



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Según reconstruyó Zona Norte Diario, el ataque fue perpetrado por un hombre que se movilizaba en moto, con casco, que se detuvo frente a la vivienda y efectuó al menos siete disparos antes de darse a la fuga.

En un primer momento se creyó que la mujer había muerto como consecuencia de los disparos. Sin embargo, siempre de acuerdo a ese medio, con el correr de las horas tomó fuerza otra hipótesis: que el fallecimiento se haya producido por un paro cardíaco desencadenado por el shock del ataque.

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En paralelo, otra línea de la investigación difundida por Clarín apunta a un conflicto previo vinculado a la venta de un auto de alta gama. Según esa versión, el hijo de la víctima había vendido un BMW que presentó fallas mecánicas, lo que derivó en un reclamo por la devolución de unos 10 mil dólares.

De acuerdo a ese medio, el comprador habría intensificado las amenazas en los días previos y es investigado como presunto autor intelectual del ataque. Incluso, los investigadores analizan si el objetivo del tiroteo era el joven, que no se encontraba en la vivienda al momento del hecho.

La causa quedó en manos de la fiscal Carolina Asprella, quien investiga el hecho como homicidio y trabaja junto a personal policial y municipal en el análisis de cámaras públicas y privadas para identificar al autor material.

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Por el caso, un hombre de 36 años fue detenido, mientras que el presunto tirador continúa prófugo. Según consignó Clarín, el sospechoso logró escapar durante un operativo policial y tenía colocada una tobillera electrónica.

El hecho generó fuerte conmoción en la zona norte del conurbano, tanto por la violencia del ataque como por las circunstancias que rodean la muerte, que aún intentan ser esclarecidas.