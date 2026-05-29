El Concejo Deliberante aprobó este jueves un nuevo aumento en el boleto del transporte público de pasajeros, que llevará la tarifa plana de colectivos a $1915,41. La medida contó con el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza y el radicalismo, mientras que el resto de las bancadas tomó distintas posturas durante el debate.

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La sesión también incluyó la aprobación de las ordenanzas de Compensación y Excesos, aunque el foco político estuvo puesto en el incremento del transporte urbano en medio del complejo contexto económico.

Desde el bloque de Fuerza Patria justificaron su posición recordando que impulsan la salida de la Emergencia en el Transporte, tema que será tratado en la próxima sesión. En tanto, el bloque Hechos decidió no acompañar la suba y reiteró su histórica postura respecto a la relación entre el aumento del boleto y el estacionamiento medido.

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Según remarcaron desde ese espacio, cada incremento en la tarifa del transporte termina impactando también en el valor del estacionamiento. Aunque señalaron que esa actualización no ocurre desde hace 18 meses, el sector referenciado en Marcos Nicolini insiste en eliminar esa vinculación de las normativas vigentes.

Por otra parte, la Rendición de Cuentas volvió a quedar trabada y no llegó al recinto. Al igual que el año pasado, el expediente permaneció en la Comisión de Economía debido a que los bloques no lograron reunir las firmas necesarias para habilitar su tratamiento.

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En esta oportunidad coexistían dos dictámenes: el oficialismo proponía aprobarla, mientras que el bloque Hechos pretendía rechazarla. Sin embargo, ninguna de las alternativas consiguió los consensos suficientes.

Desde el oficialismo defendieron la situación financiera del Municipio y señalaron que el déficit de la administración central alcanzó el 2,74% del presupuesto, equivalente a más de $3.467 millones. Explicaron que el rojo estuvo impulsado principalmente por los aumentos salariales acordados en paritarias y la creciente demanda en las áreas de Desarrollo Humano y Hábitat.

En el área de Salud, el déficit informado fue del 1,78% del presupuesto, por un total de $897 millones, monto que, según indicaron, ya fue cancelado en su totalidad.