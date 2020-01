La provincia de Córdoba lanzó una Agenda deportiva 2020 repleta de competencias de nivel internacional y también de torneos nacionales que comenzará en febrero con la apertura del Córdoba Open ATP 250; el Rally Mundial, en abril; la Copa América, en junio y julio; y la final de la Copa Sudamericana, en noviembre.

El vicegobernador de Córdoba Manuel Calvo, a cargo del Poder Ejecutivo, junto al presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Campana, presidió en el estadio Kempes la presentación de la programación.

"En materia deportiva, nuestra Córdoba es realmente arrolladora con la cantidad de eventos que vamos a tener. No solamente es un orgullo para nuestra provincia sino también para la Argentina y la región", expresó Calvo. "Tenemos un Open (ATP 250) que es el único que se juega fuera de la capital de un país y la verdad que eso lo hemos podido lograr por lo que hemos construido todo este tiempo en Córdoba", resaltó.

Por otra parte, en febrero y marzo se llevarán a cabo en el Kempes los encuentros de la Superliga Argentina de Fútbol en los que Talleres de Córdoba se enfrentará a rivales como Boca, San Lorenzo y River Plate.

En el mismo acto, las autoridades provinciales destacaron la identidad polideportiva del predio y del estadio Mario Alberto Kempes, gestionado por la Agencia Córdoba Deportes. "Aquí hay un proyecto deportivo, de desarrollo de infraestructura deportiva y turística que hemos venido llevando adelante todos estos años de la mano del gobernador Juan Schiaretti, que ha entendido que la cultura del turismo y del deporte generan ingresos para nuestra provincia, que se ven reflejados en más obras como las de este Polo Deportivo Kempes y que es un ejemplo a seguir en toda la Argentina”, añadió.

El Polo Deportivo Kempes, con instalaciones para uso exclusivo de deportistas federados y otros para que cualquier persona realice ejercicios, acoge disciplinas deportivas como atletismo, boxeo, patinaje, ciclismo, natación, deportes extremos y adiestramiento de caballos, entre otros. El complejo se completa con un laboratorio de biomecánica, aulas destinadas a la terminalidad de la Educación Secundaria y el Museo del Deporte.

En cuanto a seguridad, el ministro del área, Alfonso Mosquera, se refirió a los recursos humanos, logísticos y tecnológicos que se pondrá a disposición de estos eventos deportivos.

"La seguridad deportiva es una construcción colectiva que la hacemos entre todos", añadió Mosquera al referirse a que Córdoba entera será anfitriona de estos eventos, con su hub aéreo o con sus rutas, más allá del Polo Deportivo. "Todos los recursos disponibles en materia de seguridad van a estar al servicio de la Agenda Deportiva 2020", aseguró.

En tanto que el presidente de la Agencia Córdoba Deportes enumeró la lista y adelantó que en una reunión con Torneos, han pedido fecha para el 13 o el 20 de mayo para jugar la final de la Supercopa. "Estamos trabajando en una agenda común de eventos deportivos para los próximos cuatro años", añadió.

Agenda Deportiva 2020

1. Partidos de Talleres (Superliga)

02/02: Talleres vs Boca, 21:45

15/02: Talleres vs San Lorenzo, 21:45

15/03: Talleres vs River

2. Córdoba Open ATP 250: días 1 y 2 de febrero, donde se disputa la clasificación con entrada gratuita. Del 3 al 9 de febrero se realiza el cuadro principal. Con la participación del último campeón Juan Ignacio Londero y el número uno del tenis argentino, Diego Schwartzman.

3. Rally Mundial: del 23 al 26 de abril.

4. Copa América: en junio y julio se desarrollará el torneo y el Estadio Mario Alberto Kempes será sede de 5 partidos entre los cuales se encuentran: Uruguay – Australia; Argentina – Uruguay; Chile – Paraguay; Chile – Australia; y una semifinal entre el ganador del partido N° 33 y el ganador del partido N° 34).

5. Final Copa Sudamericana: Córdoba fue elegida para recibir la final de la Copa Sudamericana, el 7 de noviembre, en el Estadio Kempes, con las hinchadas de los equipos finalistas.