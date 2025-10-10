Con la mirada ya puesta en el Mundial de 2026, Argentina enfrenta a Venezuela en un amistoso FIFA
El primer encuentro de la Albiceleste en esta fecha será este viernes ante la Vinotinto, el cual se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y dará comienzo a partir de las 21.00 (hora argentina). Messi estará desde el inicio.
La Selección Argentina se enfrenta a Venezuela este viernes en el primero de los dos partidos amistoso que concretarán en Estados Unidos.
Este encuentro, que se disputará desde las 21.00, se podrá ver en vivo a través de las pantallas de TyC Sports y Telefe.
Esta será la segunda vez que el seleccionado se vea las caras con el conjunto venezolano en poco más de un mes, ya que el pasado 4 de septiembre jugaron en el Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias, encuentro que terminó en goleada 3-0 para los de Scaloni.
A su vez, la albiceleste se medirá el martes con Puerto Rico para el cierre de la Fecha FIFA, ya con la mirada puesta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de mediados de 2026.
