La Selección Argentina se enfrenta a Venezuela este viernes en el primero de los dos partidos amistoso que concretarán en Estados Unidos.

Este encuentro, que se disputará desde las 21.00, se podrá ver en vivo a través de las pantallas de TyC Sports y Telefe.

Esta será la segunda vez que el seleccionado se vea las caras con el conjunto venezolano en poco más de un mes, ya que el pasado 4 de septiembre jugaron en el Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias, encuentro que terminó en goleada 3-0 para los de Scaloni.

A su vez, la albiceleste se medirá el martes con Puerto Rico para el cierre de la Fecha FIFA, ya con la mirada puesta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de mediados de 2026.

