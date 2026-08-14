A sus 18 años, la nadadora campanense Agostina Hein tuvo un debut histórico en los Pan Pacific Swimming Championships de Irvine, Estados Unidos, al lograr la primera medalla para la Argentina en la historia de este certamen.

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La argentina se metió en la final A de los 400 metros combinados con el mejor tiempo de las series, al registrar 4:35.43, y luego, en la final, Hein se quedó con la medalla de bronce.

Además, la oriunda de Campana estableció un nuevo récord sudamericano absoluto en la prueba con un tiempo de 4:32.54. De esta manera, pulverizó su propia marca continental de 4:34.34, conseguida en el Mundial Junior de Otopeni 2025.

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Hein afrontó una final de verdadero nivel olímpico, compartiendo la piscina con figuras como Summer McIntosh, Katie Grimes y Jenna Forrester.

Tras este espectacular debut, la campanense continúa su participación este viernes. Quedó cuarta en la quinta serie de los 400m libre, undécima en la general, y disputa la Final B en la noche, 23:01 hora argentina.

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