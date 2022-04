Un grupo de jóvenes en un auto que habían tomado una calle para llegar hasta la localidad de La Reja, en el partido de Moreno, se toparon con una peligrosa situación cuando se toparon con numeroso grupo de motociclistas que ocupaban ambos sentidos de circulación.

Mientras el conductor del vehículo trataba de esquivar a los motociclistas para avanzar a marcha lenta, su acompañante comenzó a filmar. "Mirá la que hay de motos. Una locura. Están todos re locos. Hay un accidente, ahí lo tenés. ¿Ahora cómo vamos a pasar?", se escuchó decir.

Fue en ese momento cuando un joven se acercó hasta la ventanilla del conductor para pedirle y un favor: “Eh, don….mi amigo se quebró la pata. ¿No me lo lleva rápido que se nos va a a ir? No sea malo”. El hombre, muy amablemente, le contesta que no podía porque estaba perdido.

Según se puede ver en el video publicado por Semanario Actualidad, fue en ese momento cuando el joven se aleja del auto, desenfunda un arma que llevaba escondida entre la ropa y a punta de pistola le grita: "Llevámelo al guacho. Llevámelo al guacho porque te mato. No me importa la gorra".

Al observar que el joven había pasado de una petición pacífica a una actitud intimidante, el conductor decidió cambiar de opinión y se comprometió a trasladarlo al hospital. "Si, tranquilo", le respondió. Pero a pesar de la respuesta afirmativa, el agresor seguía enajenado y fuera de sí.

Finalmente, el herido fue subido al auto. No hay denuncia radicada en ninguna comisaría de la zona y está de actuando de oficio la Policía, con aportes de la secretaría de Seguridad de la municipalidad de Moreno. En la causa, caratulada como averiguación de ilícito, interviene la UFI N° 5.