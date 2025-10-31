Un joven de 24 años protagonizó una persecución de película por el oeste del conurbano. Según informó SMnoticias, el delincuente robó un Renault Logan en Haedo, huyó con una remera de Alpine, similar a la que usa el piloto bonaerense Franco Colapinto, y terminó volcando en Moreno tras perder el control.

El hecho comenzó en la esquina de Directorio y París, en Haedo, partido de Morón, donde un delincuente armado interceptó a E. A. B., de 26 años, y le robó su Renault Logan gris. En el forcejeo, el joven fue arrastrado varios metros al intentar evitar que se llevaran su vehículo, aunque resultó ileso.

Un detalle resultó clave: el celular de la víctima había quedado dentro del auto con el GPS activado. Con esa pista, efectivos de la Comisaría 2ª de Haedo coordinaron un operativo cerrojo junto a policías de Ituzaingó y Moreno.

Como Colapinto, con la remera de Alpine, escapó de la Policía con un auto robado y terminó perdiendo



👉🏻 https://t.co/oINYLnQjZ7



— SM Noticias (@SMnoticias) October 30, 2025

El rodado fue localizado en la bajada del Puente Gnecco, en Moreno. Allí comenzó una persecución intermunicipal que terminó en las calles Maipú y Bongiovanni, en Paso del Rey, cuando el ladrón perdió el control, mordió un zanjón y volcó violentamente, impactando con el techo contra una vivienda.

El sospechoso, identificado como Rodríguez, de 24 años y oriundo de Moreno, salió ileso y fue detenido por la Policía. En el interior del vehículo se hallaron dos celulares de la víctima.

El fiscal Mario Ferrario, de la UFI N°3 de Morón, dispuso su detención por robo automotor y resistencia a la autoridad.