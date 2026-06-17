Con una sinfonía de Messi, Argentina le ganó 3 a 0 a Argelia en el debut mundialista
La Pulga marcó un hat trick y desató la euforia albiceleste en Kansas. El 22 buscará la clasificación ante Austria.
Messi volvió a dar una clase magistral de fútbol y a sus casi 39 años se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales igualando el récord del alemán Miroslav Klose.
En el debut en Estados Unidos, la Scaloneta se impuso por 3 a 0, todos los tantos marcados por La Pulga, ante Argelia.
El lunes 22 de junio Argentina se medirá ante Austria con la posibilidad de ya sellar su clasificación a la siguiente ronda.
“Es muy difícil ganar dos copas del mundo, pero este equipo lo puede hacer”, declaró Alexis Mac Allister al terminar el cotejo.
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