Un violento episodio ocurrido esta semana en una playa bahiense reavivó el debate en el Concejo Deliberante local sobre la actividad de los denominados “trapitos”. El concejal liberal Carlos Alonso pidió que se trate de manera urgente un proyecto de su autoría que busca prohibir la actividad de cuidacoches, limpiavidrios y personas que soliciten dinero por estacionar en la vía pública.

El planteo del edil se da luego de una pelea a cuchillazos entre dos trapitos en pleno centro de la ciudad. Un joven de 19 años, identificado como Thiago Iván Fernández, atacó con un arma blanca a Antonio Lautaro, de 28 años. El agresor fue detenido e imputado por el delito de lesiones calificadas. Ambos, según informó la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, trabajaban como cuidacoches en las inmediaciones del espacio verde.

En una entrevista radial, Alonso recordó que en octubre de 2025 presentó una iniciativa para prohibir este tipo de actividades en la ciudad, aunque hasta el momento no fue tratada en el recinto. “La ordenanza es una herramienta que le permite al Poder Ejecutivo poner orden. Si la ley dice que no está permitido pedir dinero o realizar actividad lucrativa en la calle y hay gente haciéndolo, es porque no hubo voluntad política de aplicar la ley”, afirmó.

El concejal sostuvo que existen normas provinciales que ya prohíben la prestación de servicios o el pedido de dinero en la vía pública sin habilitación correspondiente. En ese sentido, aseguró que en enero volvió a insistir con el tratamiento del proyecto y afirmó que cuenta con los votos necesarios para su aprobación.

Al fundamentar su propuesta, Alonso señaló que en otras ciudades del país ya se adoptaron medidas similares, como en Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, mencionó el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a transitar libremente por el territorio argentino.

“No podemos meter la mugre bajo la alfombra. Esa gente existe y algo hay que hacer. Se puede conformar una cooperativa, formalizarlos, capacitarlos, ayudarlos a emitir facturas. Pero lo que no podemos hacer es permitir que la ley no se cumpla”, expresó el edil opositor.

“La sociedad está cansada de convivir con la delincuencia en la calle. Lo que no podemos hacer es seguir permitiendo que interrumpan la circulación o amenacen a vecinos”, concluyó.

