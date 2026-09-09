El escenario político de Ituzaingó de cara a 2027 comenzó a sumar nuevos movimientos. El concejal y referente de La Libertad Avanza, Hugo Equiza, confirmó que volverá a intentar llegar a la intendencia, luego de haber competido por el cargo en las elecciones de 2023.

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“Voy a ser candidato a intendente”, afirmó Equiza durante una entrevista en el programa Primer Plano, emitido por canal Somos, de Flow.

El dirigente libertario sostuvo que su intención también está vinculada con el armado electoral nacional y aseguró que pretende acompañar la campaña de Javier Milei por la reelección desde el conurbano bonaerense.

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“Si vos me preguntás si voy a ser candidato a intendente, la respuesta es sí. Creo que lo puedo acompañar al Presidente en su campaña por la reelección y apoyarlo desde un distrito como Ituzaingó”, manifestó.

Equiza volvió a apuntar contra el PRO

Aunque La Libertad Avanza y el PRO avanzan en acuerdos para competir juntos contra el peronismo en la provincia de Buenos Aires, la relación entre Equiza y Gastón di Castelnuovo continúa marcada por fuertes diferencias.

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El concejal libertario sostuvo que, dentro de su espacio, no observa por ahora a otros dirigentes con aspiraciones de disputar la intendencia.

Al referirse a un eventual candidato del PRO, Equiza lanzó una crítica directa: “Cuando venga a hablar el candidato del PRO hablaremos. Por ahora es el candidato de esa fuerza, que vota con el intendente Descalzo, es decir, con el oficialismo”.

De todos modos, todavía resta definir cómo se resolverá la selección de candidatos dentro del armado opositor que buscará competir en 2027.

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Descalzo y Di Castelnuovo, otros nombres en carrera

Uno de los nombres que aparece naturalmente en la disputa es el del actual intendente Pablo Descalzo, quien podría buscar un nuevo mandato. El jefe comunal transita su primer período al frente del municipio y, según el escenario planteado, no estaría alcanzado por la normativa que limita las reelecciones.

Otro dirigente que dejó trascender sus intenciones es Gastón di Castelnuovo, referente del PRO y cercano al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli.

Sin embargo, el panorama dentro de la oposición todavía presenta interrogantes, especialmente porque Santilli también manifestó su intención de competir por la Gobernación bonaerense en 2027 dentro de un eventual acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO.

A ese escenario se suman otros nombres que comenzaron a circular. Entre ellos aparecen Natalia Peluso, vinculada al Movimiento Evita, y Gisela Marziotta, periodista y exdiputada nacional.

“Cuanto más vecinos quieran participar, mejor”

Equiza evitó dar por cerrado el escenario electoral y reconoció que todavía falta tiempo para definir candidaturas y alianzas.

“Lo que veo es una identificación muy clara de dos dirigentes en ese mapa: uno soy yo y el otro es el intendente Pablo Descalzo, que sabés dónde han estado parados y hacia dónde quieren ir. El resto no lo sé”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente libertario destacó la participación política y dejó abierta la posibilidad de que aparezcan nuevos competidores.

“Cuanto más vecinos quieran participar de la actividad política, mejor para todos”, concluyó Equiza.