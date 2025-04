El edil de Juntos, Gonzalo Vélez reveló que se encuentran investigando un posible aumento de la tarifa de algunas empresas de taxis que violaría la ordenanza vigente que fija en 1274 pesos la bajada de bandera y en 95 pesos la "ficha".

"Me anoticié en las primeras horas del sábado y ahí entré en contacto con Fabián Lliteras, subsecretario de Movilidad Urbana y Transporte, para manifestar nuestra preocupación porque no se estaba haciendo algo correcto, en el caso de comprobarse, si se cobra una tarifa diferencial a la establecida por la ordenanza vigente, al no haber un nuevo estudio de costos y no estar convalidado", expresó Vélez a la radio LU2.

La ordenanza 15.432 fue modificada hace menos de 20 días y estableció una tarifa máxima que es la que reclamaban las cámaras de taxis y remises. El legislador se mostró molesto por “que quieran aplicar un aumento de prepo, sin seguir el procedimiento, sin presentar un estudio de costos y teniendo en cuenta que nunca ellos se quejaron justamente de la tarifa vigente y nunca manifestaron una necesidad de aumentarla".

Será el Ejecutivo el encargado de controlar e investigar si el aumento inconsulto fue aplicado. El mismo rondaría el 35% de incremento.

"De constatarlo, deben labrar un acta y proceder en consecuencia. Eso puede terminar hasta en la suspensión del legajo de taxi o cualquier otra medida que de acuerdo a esta contravención el Tribunal de Faltas dictamine", concluyó.