El concejal bahiense de La Libertad Avanza, Fernando Compagnoni, presentó un proyecto de ordenanza que pretende, entre otras cosas, reconocer y garantizar en todo el partido de Bahía Blanca la validez de la documentación digital exigible para la circulación vehicular.

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El proyecto se ampara en la normativa nacional vigente, que reconoce plena validez legal a la Licencia Nacional de Conducir en formato digital, disponible a través de la aplicación Mi Argentina. Además, destaca que la Superintendencia de Seguros de la Nación también reconoció idéntica validez al comprobante digital del Seguro Obligatorio Automotor.

“Seguimos poniéndole la carga al vecino de tener que demostrar cuestiones vía documentación física. Cuando lo presenta a través del móvil, de un QR, se generan dudas razonables que puede tener el inspector acerca de la validez de esa documentación”, comentó Compagnoni a BVC noticias al respecto de la iniciativa. “Lo que buscamos con esto es que de una vez por todas, saquemos la duda razonable”, aseguró.

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En el artículo 3° del proyecto de ordenanza se establece que la Licencia Nacional de Conducir en formato digital, exhibida mediante la aplicación Mi Argentina, plataforma oficial equivalente, código QR, constancia digital válida o cualquier otro mecanismo oficial que en el futuro la reemplace o complemente, tendrá plena validez para circular dentro del partido de Bahía Blanca. Asimismo, la autoridad municipal de control no podrá exigir la presentación de la licencia física cuando el conductor exhiba válidamente la licencia digital vigente. Del mismo modo, se solicita que el mismo procedimiento sea aplicado al seguro obligatorio.

“Lo cierto es que al ser detenido, el vecino va a poder continuar circulando y luego irá al Tribunal de Faltas a presentar lo que deba presentar, pero en el momento del operativo se vuelve a su casa”, aclaró el edil de La Libertad Avanza.

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En caso de aprobarse la iniciativa, quedará prohibido labrar actas de infracción, imponer sanciones, disponer retenciones, secuestros, remociones o impedir la circulación con fundamento exclusivo en la falta de portación de la licencia física, siempre que el conductor acredite su existencia y vigencia mediante medios digitales admitidos.