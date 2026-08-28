El Concejo Deliberante de Bragado aprobó por unanimidad la licencia por 30 días del concejal de La Liberad Avanza, Germán Díaz, detenido el último domingo en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

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Además, se dio el visto bueno para la creación de una comisión especial destinada a realizar un seguimiento de la evolución judicial de la causa.

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Tras la aprobación de la licencia de Diaz, en su reemplazo asumió Sabrina Gulino, aunque esta no integraría la bancada de La Libertad Avanza sino que conformaría su propio monobloque.

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En cuanto a la comisión especial, apunta a contar con información sobre las distintas resoluciones que adopte la Justicia, sin definir por el momento avanzar en una eventual suspensión o expulsión del concejal libertario.

Díaz, fue aprehendido durante un procedimiento policial en su domicilio de la localidad de O’Brien, quedó a disposición de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial de Mercedes, y fue trasladado a 25 de Mayo. En la vivienda se secuestraron restos de cocaína, elementos de corte y una balanza de precisión.

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