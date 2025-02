La concejala de la UCR del Partido de la Costa, Yamila Coppola, manifestó su preocupación por la violencia en los hechos de inseguridad y criticó el Operativo Sol, al sostener que “ha dejado mucho que desear” este año.

En declaraciones a Canal 2 AVC, Coppola explicó que “hay gente que ya ni siquiera va a hacer la denuncia, porque en la comisaría les toman el pelo, porque les tienen tres horas esperando y después no les toman la denuncia”. Relató el caso de una mujer que, al cerrar su negocio, fue asaltada y le robaron la mochila y la computadora. “La verdad es que hoy te roban una computadora y te arruinan, porque no todos disponen del dinero para comprar una nueva, y además del trabajo, todo el material que tenés adentro”, agregó.

La concejala no dudó en señalar responsabilidades. “Kicillof es responsable de todo esto, porque está preocupado por comprar una flauta traversa y no por mandar efectivos policiales”, criticó. En ese sentido, aseguró que “Mar del Tuyú tiene un solo móvil. Yo vivo en Mar del Tuyú y veo que pasa un móvil con un solo policía arriba, no hay personal policial en ningún lado”. Coppola recordó que, aunque en algunas esquinas de la zona céntrica hubo presencia de 3 o 4 policías durante un par de días, “en los lugares donde realmente se necesita, no hay”.

Asimismo, criticó la actitud del intendente Juan de Jesús (UxP), quien “mira para otro lado” con la excusa de que la seguridad es responsabilidad del gobernador, sin tomar la iniciativa de pedir más efectivos en la costa”.

“Es terrible lo que está pasando, es muy grave y no es un dato menor tampoco que este es un año electoral, y casualmente, cada vez que estamos en un año electoral se producen una seguidilla de hechos muy violentos. No tengo intenciones de generar una teoría conspirativa, desde luego, pero bueno, es dato, no es opinión, es dato. Fíjense que cada dos años tenemos una seguidilla de hechos delictivos muy graves, pero particularmente este año el operativo Sol ha dejado mucho que hacer”, concluyó Coppola.