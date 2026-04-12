Concejal de LLA en General Rodríguez quedó escrachado amenazando e insultando: “te voy a mostrar quién es más poronga”
Se trata del legislador Matías Ledesma quien mantuvo una disputa verbal, pero toda la secuencia quedó filmada.
Matías Ledesma, edil de La Libertad Avanza en General Rodríguez, quedó registrado en un video mientras increpaba, insultaba y amenazaba a otras personas en la calle.
La secuencia muestra al funcionario en medio de una discusión de la que no trascendió el motivo. Si bien la fecha exacta del hecho y el contexto completo no pudieron ser confirmados, las imágenes reflejan un clima de tensión desde el inicio.
En el video se escucha a Ledesma lanzar una serie de insultos, elevando progresivamente el tono hasta llegar a la intimidación directa. El legislador lanzó frases como “te voy a ir a buscar a tu casa a la noche, vas a ver si sos tan poronga”, “te voy a mostrar quién es más poronga que vos”, acompañado de palabras como “salame” y “gato”.
En otro pasaje de la discusión dijo: “¿Te pensás que me olvido el día que me verdugueaste? Esa me la debés todavía”.
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