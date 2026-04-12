Matías Ledesma, edil de La Libertad Avanza en General Rodríguez, quedó registrado en un video mientras increpaba, insultaba y amenazaba a otras personas en la calle.

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La secuencia muestra al funcionario en medio de una discusión de la que no trascendió el motivo. Si bien la fecha exacta del hecho y el contexto completo no pudieron ser confirmados, las imágenes reflejan un clima de tensión desde el inicio.

"Patotero"



Porque encontraron a Matias Ledesma, concejal de LLA puesto por Pareja en General Rodriguez, patoteando y amenazando a ciudadanos

pic.twitter.com/0PQZ17Xf4o — GIGA Tendencias (@GigaTTS) April 10, 2026

En el video se escucha a Ledesma lanzar una serie de insultos, elevando progresivamente el tono hasta llegar a la intimidación directa. El legislador lanzó frases como “te voy a ir a buscar a tu casa a la noche, vas a ver si sos tan poronga”, “te voy a mostrar quién es más poronga que vos”, acompañado de palabras como “salame” y “gato”.

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En otro pasaje de la discusión dijo: “¿Te pensás que me olvido el día que me verdugueaste? Esa me la debés todavía”.

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