La concejala Evangelina María Lemme, del bloque Juntos en Florencio Varela, quedó en el ojo de la tormenta luego de no asistir a la primera sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante. La edil se excusó por nota narrando que tenía compromisos tomados con antelación, sin embargo, aseguran que se encontraba de vacaciones junto a su esposo en las playas del Caribe.

La edil cambiemita quedó expuesta el pasado 3 de marzo cuando se llevó a cabo la apertura de las sesiones en el Deliberante local. Luego de tomar la asistencia a los concejales, se leyeron las notas de excusación. Entre las mismas la secretaria del cuerpo leyó la enviada por Lemme, donde atribuyó el faltazo a "compromisos tomados con antelación".

“Al señor presidente del Honorable Concejo Deliberante concejal Licenciado Gustavo Rearte, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de concejala del bloque Juntos, informando que por compromisos tomados con antelación no podre asistir a la primera sesión ordinaria que se llevara acabo en el día de la fecha", rezaba el escrito.

Todo marchaba en carriles normales hasta que en las redes sociales se pudo observar a la concejal Lemme y a su esposo, el consejero escolar Gabriel San Pedro, disfrutando de las playas caribeñas. La información fue ampliada por el medio local El Radar del Sur, donde aseguraron que ambos habían viajado junto a una pareja amiga, con quienes además compartieron un crucero.

Desde LaNoticia1.com intentamos contactarnos con el entorno de Lemme y quien salió a responder sobre el tema fue el concejal Carlos Boco. "Como presidente de bloque de Juntos estaba al tanto de la nota presentada a presidencia, de su ausencia por compromisos con antelación. Pero desconozco los motivos", explicó el referente de la Juventud Pro a este portal.

Pero la ausencia de Lemme no fue la única que desató polémica en el recinto. Además del propio Carlos Boco, quien adujo Covid-19 y no concurrió al acto, el que también pegó el faltazo fue Luis "Chango" Paz. Según pudo saber LaNoticia1.com, el presidente del bloque del Frente de Todos se tomó una licencia personal y no detalló las razones de su ausencia a la sesión de apertura.