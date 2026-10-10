Concejal del PJ acusó al intendente de Rojas de decir que las imágenes de las calles inundadas estaban hechas con IA
Ramiro Baguear cuestionó a Román Bouvier y mostró un video de las arterias con pozos y barro. Además, lo desafió a debatir públicamente sobre la gestión municipal.
La polémica política en Rojas sumó un nuevo capítulo luego de que el dirigente del PJ y concejal Ramiro Baguear cuestionara al intendente Román Bouvier por sostener que las imágenes difundidas sobre el estado de las calles habían sido hechas con inteligencia artificial (IA).
El planteo surgió en medio de las críticas opositoras por las condiciones de distintas arterias de la ciudad, donde señalaron la presencia de barro, pozos y falta de mantenimiento. Desde la oposición rechazaron las afirmaciones sobre el supuesto uso de IA y defendieron la veracidad de las fotografías.
Baguear también apuntó contra el jefe comunal por sus apariciones en los medios y consideró que debería concentrarse en la gestión municipal. En ese marco, aceptó la posibilidad de mantener un debate público con Bouvier para discutir la situación del distrito.
Bouvier habló de su futuro político
Por su parte, el intendente participó de una entrevista en vivo por Clyfer TV, donde repasó distintos aspectos de su administración y mencionó proyectos vinculados con la seguridad, la vivienda, la salud y la infraestructura.
Durante la charla, Bouvier manifestó su intención de continuar al frente del Municipio, aunque aclaró que todavía no definió si buscará la reelección. También aceptó la propuesta de debatir públicamente con la oposición.
El jefe comunal adelantó, además, que habrá novedades sobre proyectos de embellecimiento urbano, aunque no brindó detalles sobre las iniciativas ni precisó cuándo se anunciarán.
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