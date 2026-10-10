La polémica política en Rojas sumó un nuevo capítulo luego de que el dirigente del PJ y concejal Ramiro Baguear cuestionara al intendente Román Bouvier por sostener que las imágenes difundidas sobre el estado de las calles habían sido hechas con inteligencia artificial (IA).

Ads

El planteo surgió en medio de las críticas opositoras por las condiciones de distintas arterias de la ciudad, donde señalaron la presencia de barro, pozos y falta de mantenimiento. Desde la oposición rechazaron las afirmaciones sobre el supuesto uso de IA y defendieron la veracidad de las fotografías.

Baguear también apuntó contra el jefe comunal por sus apariciones en los medios y consideró que debería concentrarse en la gestión municipal. En ese marco, aceptó la posibilidad de mantener un debate público con Bouvier para discutir la situación del distrito.

Ads

Bouvier habló de su futuro político

Por su parte, el intendente participó de una entrevista en vivo por Clyfer TV, donde repasó distintos aspectos de su administración y mencionó proyectos vinculados con la seguridad, la vivienda, la salud y la infraestructura.

Durante la charla, Bouvier manifestó su intención de continuar al frente del Municipio, aunque aclaró que todavía no definió si buscará la reelección. También aceptó la propuesta de debatir públicamente con la oposición.

Ads

El jefe comunal adelantó, además, que habrá novedades sobre proyectos de embellecimiento urbano, aunque no brindó detalles sobre las iniciativas ni precisó cuándo se anunciarán.