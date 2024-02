La concejal del PRO de Esteban Echeverría, Paula Dobal, denunció que este viernes en un acto escolar fue agredida por dirigentes gremiales de UDOCBA y SUTEBA por su rol dentro del Concejo Deliberante. Los hechos quedaron filmados por la propia edil que además es preceptora.

"Fuimos a un acto público y el compañero de UDOCBA César Olivera dio un discurso partidario en contra del gobierno nacional y a favor del gobierno provincial y me acusa directamente de ser concejal y votar contra los docentes”, relató en declaraciones al medio local El Termómetro Web.

"Después se sumó Analia Riadigos de SUTEBA. Cuando levanté la mano para hablar me ignoraron, después pregunté si el aumento va al básico, no contestó y arremetió contra mi por ser concejal. Si ellos consideran que eso es un ataque tendrían que replantearse su trabajo como sindicalistas”, indicó.

En cuestiones de educación la política tiene que quedar por fuera. Los responsables de que los docentes cobren una miseria son los gremios socios del gobernador Axel Kicillof. Nos solidarizamos con la docente y Concejal Paula Dobal. pic.twitter.com/KRkooiXQZi — Cecilia Gómez (@ceciliagomez_ok) February 16, 2024

"Voy a presentar una denuncia en SAD, después del acto se acercaron los docentes a respaldarme, a mi me temblaba la mano, me defendí con el celular filmando. No pensé que se iban a animar a atacar a un docente en un acto público”, agregó la edil, quien aseguró padecer “persecuciones desde el 2016” cuando se unió al PRO.

¿“Ahora se acuerdan de hacer paro?, estuvieron cuatro años dormidos con todo lo que pasó en las escuelas. Ahora los chicos cuando llego a la escuela donde trabajo juegan al juego de la silla porque no hay para todos. ¿No pasó nada en estos 4 años?", concluyó la edil al criticar el accionar de los sindicalistas.