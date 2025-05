El concejal de Coronel Rosales y presidente del bloque PRO/ARI en el Concejo Deliberante, Nicolás Aramayo, se refirió al avance del diálogo entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre y cuestionó al kirchnerismo.

En diálogo con Walter Godoy en Punta Noticias Radio (Mega 97.5 MHz), Aramayo afirmó que "la unión siempre hace la fuerza", y aseguró que "la única forma que tiene el kirchnerismo de ser gobierno es a través de la división de los que piensan distinto a ellos". Para el edil, esta división se repitió tanto en las últimas elecciones en Coronel Rosales como en Bahía Blanca, donde el kirchnerismo se hizo fuerte.

El concejal, que finaliza su segundo mandato el próximo 10 de diciembre, se mostró reacio a hablar sobre un futuro político inmediato. “Hoy, si me preguntan si me veo participando nuevamente como concejal, puedo responder que no. Lo que ocurra dentro de uno o dos años ya me escapa totalmente”, señaló.

En ese sentido, expresó: “Me gusta mucho este rol de acompañar, de dar consejos. Los que hemos pasado por situaciones así podemos aportar nuestra mirada”.