Durante la actividad realizada en el Club Defensores de Puerto Quequén, el concejal planteó la necesidad de terminar con las disputas internas y construir una alternativa amplia para recuperar el gobierno municipal.

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“En Necochea también vamos a tener un gobierno peronista”, afirmó Kristiansen ante la militancia, en una definición que marcó el tono de su discurso. Si bien no formalizó una candidatura, dejó expuesto el objetivo electoral del espacio que viene impulsando.

La actividad reunió a dirigentes de distintas vertientes del peronismo y sectores sindicales y sociales. Además de Ferraresi y Barrera, participaron la diputada nacional Jimena López y la directora provincial de Niñez Andrea Cáceres. También estuvieron presentes concejalas de Fuerza Patria, autoridades del Partido Justicialista y representantes de la CGT, UATRE, Fleteros y Camioneros, entre otras organizaciones.

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Según informó el medio nden.com.ar, la convocatoria permitió a Kristiansen mostrar un armado que busca exceder los límites de su propio espacio y avanzar hacia una construcción multisectorial.

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“Las intenciones no alcanzan”

Al abrir el encuentro, Kristiansen destacó la gestión de Ferraresi en Avellaneda y la presentó como una referencia para pensar el futuro de Necochea.

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“Estoy muy orgulloso de que nos venga a visitar una persona que fue intendente y dejó un norte bien claro a seguir en cualquier municipio que desee tener crecimiento”, sostuvo.

El concejal reivindicó un modelo basado en mayor capacidad de recaudación, inversión en infraestructura y políticas públicas, y cuestionó las construcciones políticas centradas exclusivamente en las redes sociales.

“En estos últimos tiempos es como que todo pasa a través de las redes, a través de las fotos, a través de las intenciones. Y las intenciones no alcanzan para solucionar las cosas”, señaló.

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En esa línea, reclamó trabajo territorial, planificación y un proyecto político con objetivos concretos para recuperar el dinamismo turístico y comercial que, según consideró, tuvo Necochea en otras épocas.

“Si no nos ponemos a trabajar y a pensar en un proyecto político serio, no vamos a volver a ser lo que fuimos en la época de esplendor”, advirtió.

Uno de los principales ejes de su discurso estuvo relacionado con el deterioro de la infraestructura urbana. Kristiansen apuntó especialmente contra el estado de los accesos a la ciudad.

“Lo primero que ven son los accesos. Están completamente rotos, destruidos”, afirmó.

El dirigente vinculó esa situación con el tránsito de camiones que transportan cargas desde el sector agropecuario hacia Puerto Quequén y sostuvo que el costo del deterioro no puede recaer únicamente sobre los vecinos.

“Nosotros con nuestras tasas no podemos pagar lo que rompen con el paso de las cargas”, remarcó.

En ese marco, reivindicó el fallo favorable en segunda instancia relacionado con la tasa portuaria y destacó el rol de su bloque en esa discusión.

Para Kristiansen, se trató de una “batalla ganada” que permitirá contar con recursos adicionales para afrontar parte del deterioro de la infraestructura.

“No va a reparar del todo el daño, pero sí por lo menos va a dejar una base de mantenimiento”, explicó.

Sin embargo, consideró que la tasa portuaria no alcanza para resolver el problema estructural y reclamó una discusión con los distintos sectores productivos para determinar cómo afrontar el daño acumulado.

“Basta de limarnos entre nosotros”

La definición política más contundente llegó cuando Kristiansen se refirió a las internas dentro del peronismo. El concejal reclamó dejar atrás las disputas y priorizar una agenda común.

“Basta de limarnos entre nosotros, viejo. Trabajemos para el común de todos”, expresó.

El dirigente sostuvo que la construcción de una alternativa electoral debe incluir a distintas expresiones políticas, sindicales y sociales y que el objetivo debe ser permanecer cerca de las necesidades de la comunidad. En ese sentido, volvió a cuestionar al Gobierno de Javier Milei y reclamó unidad frente a sus políticas.

“Déjense de joder. El gobierno de Milei nos está apretando realmente, nos está hambreando, nos está quitando”, lanzó.

Kristiansen comparó esa situación con otras causas históricas del peronismo y preguntó por qué el hambre no debería convertirse también en un punto de encuentro entre los distintos sectores.

“Si tenemos causas comunes como la soberanía y las Malvinas, ¿cómo no va a ser una causa común el hambre de la gente?”, planteó.

Una construcción hacia 2027

El encuentro terminó funcionando como una demostración de amplitud política para el espacio que impulsa Kristiansen. La presencia de dirigentes de diferentes sectores buscó exhibir una construcción que pretende trascender las internas y disputar el poder municipal en 2027.

El concejal evitó anunciar formalmente una candidatura, pero fue explícito respecto del objetivo electoral.

“Estoy convencido de que en 2027 no solo vamos a combatir lo que nos está haciendo el Gobierno nacional, que nos está oprimiendo y apretando, sino que vamos a tener en la provincia de Buenos Aires un nuevo gobernador peronista y en Necochea también vamos a tener un gobierno peronista”, afirmó.