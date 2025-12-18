La concejal del PRO en Necochea, Eugenia Vallota, cuestionó el Presupuesto municipal 2026 al considerar que no introduce cambios de fondo y mantiene un Estado municipal grande y costoso, que —según afirmó— no responde a las demandas de los vecinos.

“Este presupuesto no muestra un cambio de rumbo. Es la continuidad de un Estado municipal sobredimensionado que no podemos sostener”, sostuvo durante una entrevista en el programa Punto de Vista, por Ecos Radio.

Uno de los ejes de su planteo fue la reducción de la planta política. Vallota aclaró que el ajuste no debe recaer sobre trabajadores municipales de carrera, sino sobre los cargos políticos. En ese sentido, estimó que una reducción del 50% permitiría ahorrar entre 155 y 160 millones de pesos, recursos que —dijo— podrían destinarse a obras y servicios básicos.

También expresó preocupación por el endeudamiento municipal y la falta de un plan claro para reducirlo. Además, cuestionó que el presupuesto se apoye en ingresos inciertos, como la tasa portuaria judicializada, y señaló inconsistencias en áreas como Turismo, donde el gasto proyectado no se corresponde con los resultados esperados.

Durante la entrevista, la edil explicó además por qué conformó un bloque unipersonal del PRO en el Concejo Deliberante de Necochea. “No me siento representada en acuerdos que contradicen lo que se dijo en campaña”, afirmó.

“Si hablamos de ajuste, tiene que verse en los números”, concluyó Vallota, quien anticipó que llevará estas discusiones al trabajo en comisión.